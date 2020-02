vor 24 Min.

Solibrot-Aktion wird unterstützt

„Backen. Teilen. Gutes tun.“ heißt das Motto. Drei Bäckereien machen mit

Erneut unterstützt der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) im Bistum Augsburg die Solibrot-Aktion. Der Zweigverein Krumbach beteiligt sich an der Aktion, die der Katholische Deutsche Frauenbund und das Hilfswerk MISEREOR gemeinsam durchführen. Sie findet bundesweit in der Fastenzeit vor Ostern statt und steht unter dem Motto „Backen. Teilen. Gutes tun.“

Als Kooperationspartner hat der Frauenbund Krumbach die Bäckereien Weindl, Kaiserbeck und Zitherbäck gewonnen. Der Aktionszeitraum dauert von Aschermittwoch (26. Februar) bis Karsamstag (11. April). Bei der Aktion erklären sich Bäckereien bereit, während der Fastenzeit ein sogenanntes „Solibrot“ zu verkaufen. Dabei handelt es sich entweder um ein speziell für die Aktion entwickeltes Brot oder um ein Brot aus dem üblichen Sortiment, das mit einem Benefizanteil, einer Spende von 30 Cent pro Brot, verkauft wird. Die Kunden unterstützen durch den Kauf des Brotes ein Projekt zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika.

Beitrag zum Themenfeld „Frauensolidarität

Die Solibrot-Aktion ist in diesem Jahr wiederum Bestandteil der KDFB-Kampagne „bewegen!“ und damit ein Beitrag zum Themenfeld „Frauensolidarität“. Unter anderem findet ein Verkauf von Solibrot am Freitag, 28. Februar ab 9 Uhr am Wochenmarkt (Marktplatz) in Krumbach statt. (zg)

