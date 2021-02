23.02.2021

Spektakuläre Bauarbeiten im Flussbett der Mindel in Thannhausen

Von Markus Landherr

Rund 30 Meter Leerrohre für eine Wasserleitung und Telekommunikationskabel werden derzeit im Zentrum von Thannhausen verlegt. An sich eine Routinemaßnahme, wie Bürgermeister Alois Held ( CSU) beim Ortstermin erklärt. Was die Baustelle in Thannhausens Zentrum aber besonders macht, ist, dass zwischen diesen 30 Metern die Mindel fließt.

Und genau darunter müssen die Leerrohre. Unter dem Flussbett hindurch. „Das ist technisch anspruchsvoll. Aber ich vertraue voll und ganz auf die Fachleute“, lacht Held.

Baustelle an der Mindelbrücke in Thannhausen: Alte Wasserleitungen müssen weichen

Die Baumaßnahme ist notwendig, weil im Zuge des Neubaus der Mindelbrücke die alte Wasserleitung weichen muss. Sie verläuft derzeit direkt unter der Brücke. Die Bauherrschaft dafür teilen sich zu jeweils 50 Prozent die Stadt Thannhausen und die Deutsche Telekom. Zunächst habe man überlegt, eine sogenannte Spülbohrung durchzuführen. Dabei wird die Leitung unter dem Flussbett ohne größere Erdarbeiten durchgebohrt. Aufgrund der engen Bebauung und des Untergrunds sei dies jedoch nicht möglich, so Markus Seitz, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Hartinger Consult.

Deshalb habe man sich für den Bau eines sogenannten Dükers entschieden. Dafür wird im Flussbett ein rund drei Meter tiefer Graben ausgehoben. Damit dieser Graben nicht vom Wasser der Mindel geflutet wird, wurden zunächst Spundwände fünf Meter tief im Flussbett verankert. An zwei Durchlässen werden dann jeweils vier Rohre verlegt und mit Lehm abgedichtet, durch die das Wasser abfließen kann. Im nächsten Schritt wird das Erdreich innerhalb der Spundwände entnommen und die Leerrohre können trocken verlegt werden.

Ortstermin an der Mindel: Bauleiter Thomas Leeb und Geschäftsführer Bernd Grimbacher von der Georg Grimbacher GmbH & Co. KG, Bürgermeister Alois Held und Markus Seitz, Geschäftsführer Hartinger Consult GmbH. Bild: Markus Landherr

Um die Spundwände mittels großem Bohrgerät setzen zu können, musste im Flussbett zunächst ein Damm aus Schroppen, einem sehr grobkörnigen Material, aufgeschüttet werden. Deshalb stehe man im ständigen Austausch mit dem Wasserwirtschaftsamt, so Seitz. Denn zum Schutz von Flora und Fauna muss auch unterhalb der Baustelle immer genügend Wasser ins Flussbett geleitet werden. Und sollte sich ein Hochwasser ankündigen, müsste der Damm notfalls entfernt werden, um einen ungehinderten Abfluss des Wassers zu ermöglichen. Auch diesbezüglich sei man im Kontakt mit der Wasserbehörde. „Die Herausforderung bei dieser Baumaßnahme ist, das Wasser in den Griff zu bekommen“, sagt auch Bernd Grimbacher von der gleichnamigen Baufirma aus Münsterhausen.

Grundsätzlich sei es keine besondere Baustelle. „Bauten im Wasser, das ist unsere Welt“, sagt er. Aber es sehe eben spektakulär aus. Und das hat in den vergangenen Tagen viele Zuschauer angelockt, die das Geschehen im Flussbett von der Brücke aus verfolgt haben. Aktuell ist das nur noch eingeschränkt möglich. Aus Sicherheitsgründen wurden jetzt Sichtschutzplanen aufgestellt. In rund drei Wochen sei mit der Fertigstellung zu rechnen. „Falls das Wetter mitspielt“, so der verantwortliche Bauleiter der Firma Grimbacher, Thomas Leeb. Rechtzeitig, bevor im Frühjahr mit dem Brückenabriss begonnen wird.

