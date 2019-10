vor 58 Min.

Stimmakrobatik auf höchstem Niveau in Krumbach

Der A-Capella-Chor „Greg is back“ begeistert das Krumbacher Publikum bei zwei Auftritten im Stadtsaal mit einem facettenreichen Programm. Was alles geboten wurde.

Von Claudia Bader

Das alte Volks- und Kinderlied „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ hat schon Generationen von Mädchen und Buben Spaß und Freude gebracht. Auch Erwachsene können sich der fröhlichen Melodie dieses Ohrwurms kaum entziehen. Vor allem, wenn der „Be-Bop-Butzemann“ mit jazzigen Rhythmen arrangiert sowie mit ansteckendem Pep und Schwung auf die Bühne gebracht wird. Bei ihren beiden Auftritten im Krumbacher Stadtsaal hatte die Chorformation „Greg is back“ noch viele weitere Höhepunkte zu bieten.

Greg is back mit facettenreichem Programm in Krumbach

An zwei Abenden präsentierte das A-Cappella-Ensemble ein facettenreiches Programm- ganz nach dem Geschmack der sehr zahlreich in alle Altersstufen vertretenen Besucher. Sie spürten bereits nach wenigen Takten, dass „Greg is Back“ viel mehr als eine Aneinanderreihung von mehr als 30 Sängerinnen und Sängern ist, die mit ideenreichen Arrangements und viel Charme überzeugen. Da jedes Chormitglied mit einem eigenen Mikrofon ausgestattet ist, kommt es sowohl solistisch als auch im Kollektiv auf jede einzelne Stimme an.

Bereits das beziehungsreich gewählte Intro „You’re the voice“ ließ präzise gesetzte Artikulation und differenzierte Klanggestaltung erkennen. Bei geschlossenen Augen hätte man meinen können, ein ganzes Orchester zu hören.

Ohne Instrumentalbegleitung sitzt jeder Ton im Krumbacher Stadtsaal

Aber „Greg is back“ benötigt keine Instrumente. Jeder Ton und Rhythmus wird im Mund oder mit Händen und Füßen produziert. Lediglich für die Wiederholung des Rhythmus kommt ein Looper zum Einsatz, verriet Chorleiter Martin Seiler. Er führte locker und humorig mit allerlei Anekdoten über den Probenalltag sowie seine aus dem Raum Augsburg und München stammenden Sänger durch das Programm.

Dieses reichte von Titeln wie „Stressed out“ über „Wake me up“, „Don’t give up“ oder „Shape of my heart“ bis zur neoklassizistischen Komposition „Weil das ja klar ist“, bei der eine Rede des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber rhythmisch interpretiert wird. Bei „Greg is back“ wird jeder Titel zum Hörgenuss. Da runden lautmalerische Effekte, rhythmische Raffinessen und instrumentale Stimmführung den musikalischen A-cappella-Genuss ab. Einfach genial, wie mitreißend das bewundernswert harmonierende Ensemble auch den Song von King Louie „Ich wär so gern wie du“ aus dem Musical „Dschungelbuch“ auf die Bühne brachte. Auch einige Medleys, zum Beispiel über Songs der US-amerikanischen Girlgroup „Andrews Sisters“, das Filmmonster „Godzilla“ oder auch über „Hip hop“ stimmten die Chormitglieder an.

Dabei wurden sämtliche Texte auswendig dargeboten, eine nicht zu unterschätzende Gedächtnisleistung, zu der sich eine scheinbar selbstverständliche und doch perfekte Choreografie gesellte.

Auch den Evergreen „Music“ von John Miles gestaltete „Greg is back“ in einer eigenen besonderen Interpretation zu Stimmakrobatik auf höchstem Niveau. Mit „Lass die Musik an“ sprach das Ensemble dem begeistert klatschenden und mitsingenden Publikum geradezu aus dem Herzen. Und zum Abschluss ließ eine weitere Zugabe zahlreiche Feuerzeuge im Saal aufleuchten.

