vor 57 Min.

Thannhausen: 66-Jährige angerempelt, Geldbörse gestohlen

Diebstahl: 66-jährige Frau wird in einem Supermarkt abgelenkt. Kurz danach war die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche.

Am Freitag, gegen 9.15 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Geldbörse in einem Supermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen. Eine 66-jährige Frau hatte laut Bericht der Polizei während des Einkaufs ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgelegt, als sie von einer unbekannten Frau mit einer belanglosen Frage abgelenkt wurde.

Eine weitere unbekannte Frau hat die Geschädigte während dieser Frage angerempelt. Kurz danach bemerkte die Geschädigte, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und die Geldbörse entwendet wurde.

Die Beschreibung der verdächtigen Frauen

Zu den beiden verdächtigen Frauen gibt es nur eine vage Beschreibung: eine soll ein rotes Kleidungstück, die andere einen grauen Wollmantel getragen haben. Personen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach (08282/9050) zu melden. (zg)

