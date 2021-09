Thannhausen

06:30 Uhr

Der Kunst-Kirchen-Weg begeistert in Thannhausen

Vertrauen in den Fluss des Lebens war das Motto einer Predigt von Pfarrer Ingo Zwinkau, wo Bibelstellen mit den Eingebungen des Künstlers bei der Schaffung der Skulptur in Verbindung gebracht wurden.

Plus Kunst und Kirche haben sieben evangelische Gemeinden der Region verbunden. In Thannhausen gab es noch weitere Überraschungen.

Von Peter Voh

Eine, wenn auch im zeitgenössischen Stil erbaute Kirche als Ausstellungsort für Kunstobjekte? Nicht für Jedermann vorstellbar und dennoch, in Verbindung mit objektbezogenen Predigttexten in den Gottesdiensten eine mehr als gelungene Symbiose. Die an der über den ganzen Monat August gelaufenen Aktion beteiligten Pfarrer und Pfarrerinnen der sieben Evangelischen Kirchengemeinden in der Region Günzburg sehen sich in ihrem gemeinsam beschlossenen Vorhaben bestätigt, Gottesdienstbesucher und weitere Interessierte geistig und körperlich in Bewegung zu bringen. Dazu hatte man fünf Sonntage freien Zugang zu den Gotteshäusern, wo der Rettenbacher Künstler und Holzgestalter Bernhard Schmid eine Auswahl seiner Kunstobjekte ausstellte.

