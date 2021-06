Thannhausen

18:30 Uhr

Jüdische Kultur in Thannhausen: Eine Spur führt nach Oxford

Plus Bis heute ist nicht genau geklärt, warum die Juden 1717/18 aus Thannhausen vertrieben wurden. Was der Heimatverein rekonstruieren konnte.

Von Gertrud Adlassnig

Denkt man an die Geschichte der Juden in Schwaben, so kommen einem sogleich Ortsnamen wie Ichenhausen, Krumbach-Hürben und Buttenwiesen in den Sinn. Dass auch in Thannhausen gut 200 Jahre eine große und aktive jüdische Gemeinde existiert hat, ist weitgehend unbekannt. Eine Spur führt auch nach Oxford.

