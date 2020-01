15:30 Uhr

Thannhausen: Lkw streift Außenspiegel eines Pkw

Auf einer Thannhauser Kreuzung streifte ein Lkw den Außenspiegel eines Pkw. Dies schreibt die Polizei in ihrem jüngsten Bericht.

Warum es auf einer Kreuzung in Thannhausen zu einem Unfall kam.

Am Donnerstag wollte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer von der B 300 nach links in das Mehlbrünnele einbiegen. Hierzu hatte er den Blinker gesetzt und sich eingeordnet. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug an dem Pkw rechts vorbeifahren.

Hierbei hielt er jedoch laut Polizei den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht ein und streifte den rechten Außenspiegel des Pkw. Der Lkw fuhr anschließend weiter. Der Geschädigte fuhr noch hinterher, verlor das Fahrzeug jedoch aus den Augen. Über das Kennzeichen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. (zg)

Themen folgen