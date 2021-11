Thannhausen

vor 32 Min.

Thannhausen bringt Bürgersolarpark Burg auf den Weg

Plus Ein Sondergebiet Freiflächenphotovoltaik soll östlich vom Stadtteil Burg entstehen. Wie sich die Bürger beteiligen können und welche Verfahren der Stadtrat Thannhausen nun vorantreibt.

Von Annegret Döring

Einen Schritt weiter ist man mit dem „Bürgersolarpark Burg“ in der Stadt Thannhausen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde das Bauleitplanverfahren für die Flächen östlich des Stadtteils Burg mit dem Aufstellungsbeschluss für ein „Sondergebiet Freiflächenphotovoltaikanlage Burg an der Nachstettener Straße“ auf den Weg gebracht. Parallel dazu wurde auch für die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans ein Aufstellungsbeschluss gefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen