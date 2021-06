Thannhausen macht sich fit für den Klimaschutz

Plus Welche Maßnahmen jetzt im Thannhauser Umweltausschuss beraten wurden und welche Möglichkeiten die Stadt hat.

Was können Städte und Gemeinden konkret für den Umwelt- und Klimaschutz tun? Diese Frage wird zunehmend intensiv diskutiert und sie spielt jetzt auch in Thannhausen eine maßgebliche Rolle. Dabei ging es auch um die Frage, welche Fördermöglichkeiten die Stadt nutzen kann.