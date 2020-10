17:00 Uhr

Trotz Corona: Krippenschau im Heimatmuseum in Krumbach findet statt

Plus Was Leiterin Anita Roth für den Rest des Jahres im Mittelschwäbischen Heimatmuseum vorhat, wie sie es in Zeiten der Pandemie umsetzen möchte und welche Rolle die Krumbacher bei der neuesten Ausstellung spielen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Der Nazarenersaal, der wohl schönste Raum im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach, ist in diesen Tagen leer, gleichsam in Erwartung einiger kultureller Höhepunkte in den letzten Wochen des Corona-Jahres. Museumsleiterin Anita Roth ist entschlossen, das Veranstaltungsprogramm, so wie es ursprünglich konzipiert war, umzusetzen. Sie versucht, wie so viele in unserem Land, die Sachlage nüchtern zu analysieren, zu machen, was möglich ist und mit verhaltener Zuversicht nach vorn zu blicken.

Die letzten Monate waren nicht gerade einfach. Erst der verordnete Stillstand während des Lockdowns, dann ein verhaltener Beginn mit vielen Unwägbarkeiten. Bei den Besuchergruppen verzeichne das Museum einen Rückgang auf ein Drittel, bei den Einzelbesuchern betrage der Rückgang rund 60 Prozent, erklärt Roth. Die Menschen seien vorsichtig, mieden öffentliche Räume. Und manche, sagt die Museumsleiterin, hätten sich an ein zurückgezogenes Dasein durchaus gewöhnt. Die vormalige Aktivität habe einer Art von Bequemlichkeit Platz gemacht. Gut angenommen hätten die Krumbacher den Herbstmarkt. Die 300 Besucher hätten sich ausgesprochen diszipliniert und konstruktiv verhalten, das stimme sie zuversichtlich für die Veranstaltungen der kommenden Wochen.

„City X – Krumbach“ heißt die Ausstellung von Doris Graf, die vom 15. Oktober bis 22. November im Heimatmuseum zu sehen ist. Es handelt sich um keine normale Ausstellung, sondern um das Ergebnis eines soziokulturellen Projekts, wie Doris Graf es auch in anderen Städten und international umgesetzt hat, beispielsweise in Rio de Janeiro, Istanbul oder Bergamo. Während der ersten Phase zeichnen Gruppen von Bürgern an ausgewählten Punkten ihre Stadt. Doris Graf wertet diese Zeichnungen aus. Sie verdichtet die Ansichten, Emotionen und Bedürfnisse, welche in den Zeichnungen der Bürger zum Ausdruck kommen, zu Piktogrammen, also zu stark vereinfachten grafischen Darstellungen.

Wegen Corona dürfen ins Heimatmuseum maximal 20 Personen

Am 26. November hält der Musikwissenschaftler Rolf Schinzel zwei Vorträge über den Chorleiter und Komponisten Max Welcker, der von 1944 bis 1954 die „Chorgemeinschaft Liederkranz Krumbach“ dirigierte. Welcker spielte seinerzeit im europäischen Musikleben eine bedeutende Rolle. Viele seiner Kompositionen zählten zum Standardrepertoire von Chören und Orchestern.

Es sei eine Musik, die ans Herz gehe, sagt Rolf Schinzel, der mehrmals von seinem Wohnort Dresden nach Krumbach fuhr, um vor Ort Informationen für seine Welcker-Biografie zu sammeln und unveröffentlichten Welcker-Kompositionen nachzuforschen. Rolf Schinzel habe in Krumbach die erfreuliche Erfahrung gemacht, sagt Roth, dass Max Welcker unvergessen sei. Schinzel entdeckte einige, ihm bislang unbekannte Kompositionen und musste das Max-Welcker-Werkverzeichnis mehrmals erweitern.

Auf das beliebte Krippenschauen im Heimatmuseum werden die Mittelschwaben nicht verzichten müssen, aber es werde anders organisiert werden müssen, meint Anita Roth. Das Problem sei, dass nur maximal 20 Personen ins Museum dürften. Kämen an Sonn- und Feiertagen Besuchergruppen in Bussen, müssten Interessierten lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder gleich weiterfahren. Um das zu vermeiden, bleibe das Museum an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Die Krippenfreunde aus Krumbach und Umgebung könnten sich auf die restliche Öffnungszeit verteilen.

Wie in den vergangenen Jahren will Roth die Hälfte der auszustellenden Krippen aus dem Krumbacher Museumsbestand nehmen, für die andere Hälfte sucht sie private Leihgeber. Auf diese Weise finde der Besucher Altvertrautes und Unbekanntes. Krippenfreunde, die mehrere Krippen zu Hause hätten, bekämen die Chance der Partizipation und hätten die Freude, ihre Krippe öffentlich präsentiert zu sehen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen