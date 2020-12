vor 48 Min.

Unbekannte Jugendliche randalieren nachts in Krumbach

Mehrere Jugendliche sind am Dienstagabend laut schreiend durch Krumbach gezogen. Sie schlugen eine Autoscheibe ein und traten im Stadtpark gegen Mülleimer.

Am Dienstagabend beobachteten laut Polizei mehrere Anwohner, wie sich eine Gruppe männlicher, schreiender Jugendlicher gegen 21.25 Uhr - also nach der gesetzlichen Ausgangssperre - im Bereich eines Verbrauchermarktes in der Brühlstraße aufhielt. Hierbei schlug einer der Jugendlichen die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein, wobei Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand.

Daraufhin flüchtete die Gruppe unerkannt in Richtung Innenstadt. Auch im Stadtpark traten Mitglieder der vermutlich selben Gruppe gegen Mülleimer, wobei diesmal jedoch kein neuer Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Krumbach nimmt Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können unter der Telefonnummer 08282/9050 entgegen. (zg)

