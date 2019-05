13:53 Uhr

Unfallflucht bei Balzhausen: Polizei sucht Zeugen

Am Pkw einer 29-Jährigen ist ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden.

Am Donnerstag, gegen 5.10 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2025 südlich von Balzhausen zu einem Beinahezusammenstoß zweier Pkw. Eine 29-Jährige befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Pkw die Staatsstraße in Richtung Balzhausen, als ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie laut Bericht der Polizei auf den angrenzenden Grünstreifen aus und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Eine Berührung zwischen den beiden Pkw fand nicht statt.

Am Pkw der 29-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Von diesem ist, so die Polizei, bislang nichts Näheres bekannt. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefonnummer 08282/905111, melden. (zg)

