Ursberg

Das sind die besten Abiturienten des Gymnasiums Ursberg

Plus Für die Abiturientinnen und Abiturienten am Ringeisen-Gymnasium in Ursberg gab es Zeugnisse. Wie die Abschlussfeier aussah und wer die Besten waren.

Am Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation wurden die Abiturzeugnisse überreicht. 86 Schülerinnen und Schüler haben bestanden. Die Traumnote 1,0 gab es zweimal, weitere 30 Abiturientinnen und Abiturienten konnten sich über Ergebnisse zwischen 1,1 und 1,9 freuen. Die Feier in der Ursberger Mehrzweckhalle wurde musikalisch gestaltet von Mitgliedern des Oberstufenchors, speziell des Abiturjahrgangs, unterstützt von den Lehrkräften Mathias Jannetti, Stefanie Joas und Johanna Schwarzmann.

