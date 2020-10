vor 18 Min.

Viele Spenden für die Tafel in Krumbach

„Kauf’ eins mehr“ ist großer Erfolg

Der Rotary Club Krumbach und der Offene Tafelkreis Krumbach haben am Samstag, 10. Oktober, in ihrer gemeinsamen „Kauf-eins-mehr-Aktion“ gut lagerbare Lebensmittel wie Nudeln Mehl, Zucker, Konserven aller Art und auch Hygieneartikel gesammelt. In Zeiten von Corona ist auch Seife zur Virusbekämpfung durchaus gefragt. Bei den teilnehmenden Lebensmittelgeschäften konnten die Kunden Lebensmittel nach ihrer Wahl kaufen und anschließend vor den Geschäften spenden. Die gesammelten Lebensmittel haben das Lager der Tafel in St. Michael gut gefüllt und können nun an Bezugsberechtigte weitergegeben werden. Wichtig war vielen Spendern, dass es sich bei der Aktion um Hilfe vor Ort handelte. Aktuell wird aufgrund von Corona ein Ausgabetermin von rund 70 Bezugsberechtigten wahrgenommen.

Der Rotary Club Krumbach und der Offene Tafelkreis bedanken sich bei den teilnehmenden Lebensmittelmärkten und den zahlreichen Krumbachern, die die Aktion mit ihren Spenden unterstützt haben und wieder zu einem großen Erfolg gemacht haben. (pm)

