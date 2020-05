12:10 Uhr

Vierte Krumbacher Demo für Grundrechte

Weitere Veranstaltung am Samstag, 16. Mai im Stadtgarten.

Es ist die vierte Demo dieser Art und wie zuletzt findet sie wieder im Krumbacher Stadtgarten statt. Der Veranstalter „Nicht ohne uns Krumbach“ lädt am Samstag, 16. Mai, zur Demonstration gegen die staatlichen Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise ein, die gegen die Grundrechte verstoßen würden. Sie wird um 15.15 Uhr beginnen und diesmal zwei Stunden dauern (zuletzt war es jeweils eine Stunde). Mit Blick auf die Vorbereitung der Demo wird der Stadtgarten laut Stadt bereits für einen gewissen Zeitraum vor der Veranstaltung gesperrt sein. Details würden hier noch festgelegt.

Der Veranstalter hat angekündigt, dass die Demos bis auf Weiteres jeden Samstag um diese Zeit stattfinden sollen. Wiederholt hat die Krumbacher „Nicht ohne uns“-Gruppierung betont, dass es sich um unpolitische Veranstaltungen handele, es gebe kein Bekenntnis zu einer Partei.

Demos dieser Art finden mittlerweile an vielen Orten in Deutschland statt, unter anderem auch in München, Augsburg und Stuttgart. Wie Susanne Höppler, Leiterin der Krumbacher Polizeiinspektion, und Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer bestätigen, sei die Zahl der Teilnehmer im Stadtgarten wie zuletzt wieder auf 375 beschränkt. (zg/pb)

