Kran kippt bei Waltenhausen in Böschung

Ein Kran kippt beim Waltenhauser Ortsteil Hairenbuch vom Anhänger eines Lasters herunter. Dabei entsteht hoher Sach- und Flurschaden.

Einen Unfall mit einem Kran meldet die Polizei aus dem Gemeindegebiet Waltenhausen. Demnach fuhr am Samstagvormittag ein Lkw eines Bauunternehmens aus Baden-Württemberg mit angehängtem Kran in Richtung Ebershausen. Aufgrund eines fehlerhaften Fahrmanövers geriet das Gespann bei Hairenbuch auf das Bankett.

Dabei kippte der Kran in die Böschung und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro am Gespann sowie an der Flur. Die folgenden Bergungs- und Ausbesserungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)