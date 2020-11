14:00 Uhr

Warum es in einem Krumbacher Kreisverkehr krachte

Rund 12.000 Euro: Der Schaden, der bei einem Unfall in einem Kreisverkehr im Norden der Stadt entstand, ist erheblich. Wie es zur Kollision kam.

Mehrere Unfälle mit zum Teil hohem Schaden meldet die Polizei.. Wie es der Polizei gelang, eine Unfallflucht zu klären.

Am Freitagmorgen fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw gegen 6.45 Uhr in den Kreisverkehr in der Krumbacher Bahnhofstraße ein, wobei er laut Polizei einen weiteren 52-jährigen im Kreisverkehr befindlichen Verkehrsteilnehmer und dessen Wagen übersah. Folglich kam es zur Kollision, wodurch der 52-jährige Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und, so schreibt die Polizei, „in zwei Verkehrseinrichtungen“ schleuderte. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen sowie den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden von etwa 12.400 Euro.

Unfall im Ortsbereich von Neuburg

Am Samstag, gegen 18 Uhr bog eine 64-jährige Pkw-Fahrerin in Neuburg von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Krumbacher Straße ab. Da sie laut Polizei nach dem Abbiegevorgang nicht rechtzeitig wieder auf die rechte Fahrbahnseite fuhr, streifte sie mit dem linken Außenspiegel ihres Pkw den linken Außenspiegel eines ihr entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Mannes, welcher die Krumbacher Straße in nördlicher Richtung befuhr. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzt jeweils 200 Euro.

Unfallflucht: Polizei trifft alkoholisierte Frau zu Hause an

Am Samstag, gegen 19:10 Uhr fuhr eine 57-jährige Pkw-Lenkerin auf der Michael-Faist-Straße in nördlicher Richtung und bog nahe dem Bahnübergang nach rechts auf die Straße „Höllgehau“ ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße „Höllgehau“ in westlicher Richtung. Beim Abbiegevorgang nach rechts kam die Frau mit ihrem Pkw zu weit nach links und streifte mit dem vorderen, linken Stoßstangeneck das vordere, linke Stoßstangeneck des entgegenkommenden Pkw.

Nach dem Unfall fuhr die Verursacherin, so die Polizei, einfach davon. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Bauarbeiter beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen der unfallflüchtigen Frau. Sie konnte durch eine Streife der PI Krumbach zu Hause angetroffen werden. Da sie deutlich alkoholisiert war, wurden bei ihr zwei Blutentnahmen durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Beim Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von geschätzt jeweils 500 Euro. (zg)

