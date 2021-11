Wattenweiler

06:00 Uhr

Wasser: Wiesenbachgruppe und Günztalgruppe wollen fusionieren

Das bisherige Pumpwerk bei Stoffenried ist in die Jahre gekommen und wird durch einen Trinkwasserbehälter mit Pumpwerk ersetzt.

Plus In Wattenweiler, einem Ortsteil von Neuburg/Kammel, entscheiden die Wasserzweckverbände über wichtige Investitionen. Welches Großprojekt nun kommt.

Von Dieter Jehle

Die Zweckverbände zur Wasserversorgung der Wiesenbachgruppe und der Günztalgruppe streben eine gemeinsame Zukunft an. Doch zunächst steht eine wichtige Investition an. In Stoffenried soll das bisherige Pumpwerk durch den Neubau eines Trinkwasserbehälters mit Pumpwerk ersetzt werden. Die Investitionen liegen bei rund 2,5 Millionen Euro.

