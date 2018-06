vor 57 Min.

Wenn sich amerikanische und deutsche Simnachers treffen

Alle zehn Jahre trifft sich die Großfamilie Simnacher in Schwaben. 1894 hatten Franz-Xaver Simnacher und seine Brüder Münsterhausen verlassen, um ihr Glück in Amerika zu suchen.

Von Gertrud Adlassnig

Die Simnachers sind eine Sippe mit Familiensinn, der bis über den Atlantik reicht. Zumindest seit in den 1990er Jahren Gerald Simnacher aus Albuquerque in New Mexico in Münsterhausen auftauchte, um nach seinen Ahnen zu forschen. Sein Großvater Franz-Xaver, der sich in Amerika Frank nannte, war mit seinen Brüdern Thomas und Gregor 1894 aus dem ländlichen Schwaben aufgebrochen, um sein Glück in der Neuen Welt zu suchen. Franz-Xaver machte sich auf nach New York, zog von dort weiter nach Texas, wo er sich als Farmer in Lubbock niederließ. Seine Brüder waren direkt nach Texas gegangen, nach Galveston, wurden Farmer und Maurer, heirateten, gründeten große Familien und hielten in der Fremde immer engen Kontakt zueinander.

Gerald Simnacher brachte der Beruf zurück nach Deutschland, in das Land seiner Vorväter. Auf der Air Base Bitburg war der Colonel drei Jahre stationiert und lernte dort einen Simnacher kennen, einen deutschen Soldaten, der in Trier stationiert war. Ob man miteinander verwandt ist, weiß man bis heute noch nicht so genau. Stefan aus der nächsten Generation kam aber dennoch mit seiner ganzen Familie zum Simnachertreffen 2018, wo sich rund 30 amerikanische und 30 deutsche Simnachers in Krumbach ein Stelldichein gaben. Schließlich hat sich aus der Bekanntschaft der Väter eine echte Familienfreundschaft entwickelt und Stefan wäre es eine Ehre, zu dieser Sippe zu gehören.

Kein Wunder, denn sie kann sich mit ihrem Familiensinn, ihrer Zielstrebigkeit und ihrem Fleiß sehen lassen. Aus dem Willen zur Ahnenforschung, zu der Gerald von der langen Ahnentafel seiner Frau angeregt wurde, ist inzwischen ein Familienstammbaum entstanden, der sich über mehrere Meter auf dem Boden des Krumbad-Cafés erstreckt. Alle, die zum dritten Simnachertreffen nach Deutschland gekommen sind, können sich auf der langen Liste suchen und ihren Namen grün markieren. Alle zehn Jahre bringt ein internationales Treffen in Schwaben die Personen zusammen, deren gemeinsame Wurzel das Münsterhauser Anwesen ist. Dazwischen gibt es alle zwei Jahre ein Familientreffen in den USA, wo die Sippe inzwischen auf rund 100 Personen angewachsen ist. Selbstverständlich sind auch alle deutschen Verwandten eingeladen und, wer Zeit und das nötige Kleingeld hat, fährt hin.

In diesen Junitagen in Mittelschwaben haben sich die Simnachers wieder einmal auf Spurensuche nach ihren Vorfahren begeben. Sie haben Siebnach besucht, das wohl den Namen Simnacher hervorgebracht hat. Dort wurden sie vom Bürgermeister empfangen. In Mittelstetten gedachten sie auf dem Friedhof des ersten namentlich bekannten Simnachers, der 1679 dort verstorben ist. Und natürlich gehört das Elternhaus der Auswanderer zur festen Station.

Dort hat Gerald seine Spurensuche begonnen. Doch, weil die Simnachners in Münsterhausen damals so gut Englisch sprachen wie Gerald Deutsch, wäre sein Unterfangen fast schief gegangen, wäre da nicht ein Simnacher-Nachkömmling in Neusäß, der nicht nur Englisch spricht, sondern überdies auch noch leidenschaftlich Ahnenforschung betreibt – und das schon seit den 1940er Jahren.

Die Enkelin einer Münsterhauser Simnacherin, Elisabeth Hafenbrädl, ist das deutsche Pendant zu Gerald Simnacher. Die beiden haben den deutschen und den amerikanischen Stammbaum der Sippe erforscht und können inzwischen rund 4000 Simnacher benennen, die aus einem Clan abstammen. Es grenzt schon ein bisschen an Fügung, dass Elisabeths Tochter, schon bevor sich die familiäre Verbindung zu Gerald ergeben hatte, in die USA zog, ausgerechnet nach Albuquerque.

„Unsere Verwandten in den USA haben weit mehr Familiensinn als wir,“ erklärt die Organisationsleiterin des 3. Deutschen Simnachertreffens, Karin Simnacher. „Wenn wir zu ihnen kommen, werden wir mit einer unglaublichen Herzlichkeit und Gastfreundschaft empfangen. Man spürt, das ist mehr als Freundschaft, das ist Familie. Und es ist schon erstaunlich, wie viel Ähnlichkeiten sich entdecken lassen. Die Simnachers sind zupackende Leute. Sie haben Organisationstalent und, so meint Gerald, „wir sind Listenschreiber, detailversessen.“

Sie sind vor allem fleißig und strebsam. Schon in der zweiten Generation schafften es die Auswanderer, allen ihren vielen Kindern eine gute Ausbildung zu geben und die hohen Kosten für das College aufzubringen. Allyne, eine Enkelin von Gregor Simnacher, die mit ihren fünf Kindern angereist ist, bemerkt neben den Charaktereigenschaften auch noch eine optische Ähnlichkeit: Es sind schlanke Menschen, die da zum Kaffeetrinken zusammensitzen. Die Simnachers neigen wohl eher dazu, hager als übergewichtig zu werden, meint er.

Für Gerald ist schon lange klar, dass Familie das Wichtigste im Leben ist. „Ich habe in meiner Zeit in Deutschland auch Freundschaften geschlossen. Aber die räumliche und zeitliche Distanz lässt diese Beziehungen wieder einschlafen. Familie aber bleibt. Es ist das gleiche Blut, das in unseren Adern fließt, es sind die gemeinsamen Gene, die uns prägen und die erstaunliche Nähe schaffen, die wir untereinander spüren. Die Verbundenheit, die man dadurch fühlen kann, ist erstaunlich, denn sie besteht nicht nur zu den Verwandten, die man schon immer kennt oder doch zumindest seit vielen Jahren, nein, sie ist ein besonderes Gefühl, das einen ergreift, auch wenn man sich bisher nicht gekannt hat.“ Freundschaften können vergehen, aber die Familie bleibt. Das leben die Simnachers aus Münsterhausen mit Leidenschaft. Und das wird keine vorübergehende Mode sein, schon sind die vierte und fünfte Generation der Auswanderer und ihre deutschen Pendants in die Treffen integriert. Kein Wunder also, dass so mancher Simnacher, sei er aus Düsseldorf oder aus Bobingen, hofft, mit dieser ganz besonderen Sippe verschwistert zu sein.

