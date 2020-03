16.03.2020

Wick wird Bürgermeister der Gemeinde Kammeltal

Mit einer deutlichen Mehrheit setzt sich Thorsten Wick gegen den amtierenden Bürgermeister Matthias Kiermasz durch

Von Alina Heindl

Thorsten Wick hat die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kammeltal deutlich mit 64,4 Prozent (1295 Stimmen) gewonnen. Der amtierende Bürgermeister Matthias Kiermasz erhielt nur 35,6 Prozent (716 Stimmen). Insgesamt stimmten 2036 Bürger ab.

Vor allem die Ortsteile Ettenbeuren und Wettenhausen konnte Wick klar für sich entscheiden. Im Wahlbezirk Ettenbeuren erhielt er inklusive Briefwahl 495 Stimmen, wohingegen Kiermasz nur 295 Stimmen bekam. In Wettenhausen erhielt Wick insgesamt 553 Stimmen und Kiermasz 204. „Ich bin überwältigt“, sagte Thorsten Wick, der im Januar von der Wählervereinigung „Bürgernahes Kammeltal“ als Bürgermeisterkandidat nominiert worden war. „Dass die Wähler so entschieden haben, liegt sicher auch an einer gewissen Unzufriedenheit“, vermutete er den Grund für das deutliche Wahlergebnis. Letztendlich könne man es aber nicht mit Sicherheit sagen, da müsse man die Wähler selbst fragen, ergänzte er. Er freue sich am meisten darauf, in seiner Amtszeit Neues zu bewegen. „Es wird in den nächsten Wochen mit dem Coronavirus sicher nicht leicht werden. Aber neue Wege zu gehen ist wichtig“, sagte Wick. Matthias Kiermasz, der vom Bürgerblock Ettenbeuren-Egenhofen-Unterrohr, der Freien Wählervereinigung „Unteres Kammeltal“ und der Einheitsliste Oberes Kammeltal nominiert worden war, kam, anders als angekündigt, nicht mehr ins Rathaus.

