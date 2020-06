15.06.2020

Wie Krumbachs Feuerwehr den Brand in der Robert-Steiger-Straße erlebte

So sieht das Haus in der Robert-Steiger-Straße am Tag nach dem Brand aus.

Plus Beim Brand in der Robert-Steiger-Straße in Krumbach entstand hoher Schaden. Was der Kommandant der Feuerwehr sagt und warum lange der Strom weg war.

Ein Wohnhausbrand hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Krumbacher Feuerwehr auf Trab gehalten. Das Feuer war im Dachstuhl eines Hauses in der Robert-Steiger-Straße ausgebrochen. Wie Feuerwehr-Kommandant Mathias Vogel berichtet, hatten sich die Flammen schnell auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet.

Der Notruf war um 2.40 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West eingegangen. Als die Krumbacher Feuerwehr wenig später mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort war, sei das Dach bereits an zwei Stellen nach außen durchgebrannt gewesen, berichtet Kommandant Mathias Vogel. „Das Feuer hat sich dann in Sekundenschnelle ausgedehnt. Wir wollten zuerst mit einem Trupp von innen zum Dachboden, aber das war nicht möglich. Die Treppe war schon weggebrannt.“ Immerhin konnten die Atemschutzträger auf dem Rückweg nach draußen einen Wellensittich vor den Flammen retten.

Brand in Krumbach: Bewohner harren in Auto aus

Während die Feuerwehr den Brand dann von außen löschte, warteten die Bewohner nach Auskunft von Vogel im Auto eines Bekannten auf Polizei und Sanitäter. Verletzt wurde niemand, eine schwangere Frau wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bis etwa 6 Uhr früh hatte die Wehr mit der Löschung des Brandes zu tun. Das stürmische Wetter habe die Arbeiten erschwert, sagt Kommandant Vogel. "Bis auf dem Dachboden alles umgedreht und jedes noch so kleine Glutnest gefunden war, das hat gedauert."

Zur Brandursache konnte die Kriminalpolizei Memmingen am Montag noch nichts sagen. Sie vermutet aber einen Zusammenhang mit dem Unwetter, dass es in der Nacht gegeben hatte. Hinweise auf eine Brandstiftung würden derzeit nicht vorliegen. Nach Auskunft der Feuerwehr ist der Dachboden komplett ausgebrannt, das Stockwerk darunter durch Rauch und Löschwasser beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro.

LEW schaltet Strom in der Robert-Steiger-Straße ab

Infolge des Brandes gab es in rund 30 Haushalten im Bereich Biberstraße, Robert-Steiger-Straße, Am Weihergraben länger andauernde Stromausfälle. Das bestätigt Ingo Butters, Pressesprecher der Lechwerke, auf Nachfrage unserer Redaktion. "Ein Leitungsabschnitt im Krumbacher Ortsnetz musste vorübergehend spannungslos geschaltet werden. So konnte die Feuerwehr ohne Einschränkungen die Löscharbeiten an dem Anwesen durchführen."

Das sei notwendig gewesen, weil eine Niederspannungsleitung über dem Haus verläuft. Nach Beendigung der Löscharbeiten baute der LVN-Bereitschaftsdienst eine provisorische Leitungsanbindung wieder auf, sodass gegen 9:30 Uhr die Haushalte wieder mit Strom versorgt werden konnten.

