Der neue Kita-Standort in Ziemetshausen gefällt nicht allen

So sieht der Planentwurf für Ziemetshausens zweite Kindertagesstätte aus: Ein lichtdurchfluteter Bau mit Dachbegrünung. Doch der Standort des neuen Gebäudes trifft auf Kritik.

Plus Anwohner und das Landratsamt äußern Bedenken gegen den Standort für den neuen Kindergarten in Ziemetshausen. Warum die Marktgemeinde an den Plänen festhält.

Von Peter Voh

Die Planungen für die neue Kita in Ziemetshausen gehen weiter - im Marktgemeinderat waren jetzt die Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung sowie der Träger öffentlicher Belange ein Thema. Anwohner und das Landratsamt sind mit dem Standort nicht einverstanden.

