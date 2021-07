Ziemetshausen

Flugzeit für Laubholzbock: Was die Schönebacher wissen müssen

Plus Der asiatische Laubholzbockkäfer fliegt wieder. Auch in der Quarantänezone Ziemetshausen-Schönebach muss jetzt kontrolliert werden.

Von Annegret Döring

Der asiatische Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) fliegt wieder. Die Entwicklung seiner Larven im Holz ist abgeschlossen, sodass die wärmeliebenden Käfer aktuell schlüpfen. In Bayern wurden in dieser Saison noch keine neuen Käfer entdeckt. Es muss aber jederzeit damit gerechnet werden. Darum bittet die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) dass Bürger in der Quarantänezone Ziemetshausen-Schönebach ihre Laubgehölze auf Befall kontrollieren sollen. Sie sollen dabei auf krabbelnde oder fliegende Käfer achten und jeden Fund der LfL melden. Wie lange geht das noch so weiter?

