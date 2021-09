Schwer verletzt: 66-Jährige stürzt mit E-Bike in Ziemetshausen

Schwere Kopfverletzungen hat sich eine 66-Jährige bei einem Sturz mit einem Pedelec in Ziemetshausen zugezogen.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in Ziemetshausen in der Leo-Fischer-Straße ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 66-Jährige für eine Probefahrt mit einem Pedelec unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie dabei alleinbeteiligt zu Boden.

Dabei schlug sie mit dem Kopf auf die Straße auf und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde anschließend mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Einen Helm trug sie nach Angaben der Polizei nicht.

Lesen Sie dazu auch