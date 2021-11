Ziemetshausen

Silberfarbener BMW in Ziemetshausen gestohlen

Ein silberfarbener BMW wurde in Ziemetshausen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Ziemetshausen in der Bahnhofstraße wurde am Montag ein BMW gestohlen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Am Montag, vermutlich gegen ca. 22 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen silberfarbenen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen GZ-SI-323. Das Fahrzeug mit goldfarbenen Felgen war in der Bahnhofstraße in Ziemetshausen abgestellt. Autodiebstahl in Ziemetshausen: Polizei sucht Hinweise und Zeugen Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro, heißt es in den Angaben der Polizei. Hinweise erbittet nun die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)

