Aletshauser Bürgerversammlung 2024: Sanierungen, Solar und Soziales

Plus 150 Zuhörer gesellen sich zu Bürgerversammlungen der Gemeinde Aletshausen mit ihren Ortsteilen Winzer und Haupeltshofen. Welche Themen besprochen werden.

Von Josef Jäger

Das Interesse an der Gemeindepolitik der Bürgerinnen und Bürger in Aletshausen und den Ortsteilen Winzer und Haupeltshofen ist groß. Bei den kürzlich stattgefundenen Bürgerversammlungen in allen drei Orten verfolgten nahezu 150 Zuhörerinnen und Zuhörer den Informationen von Bürgermeister Georg Duscher. Dazu noch der laut Duscher außergewöhnliche Besuch bei der vergangenen öffentlichen Gemeinderatssitzung mit fast 30 Gästen.

Straßensanierungen und Fußgängerampel an der B16

Themen und Anliegen bei den Bürgerversammlungen in den drei Gemeinden waren unter anderem Straßensanierungen, Sanierung der Bahnübergänge, Fußgängerampel an der B16 (Standortfrage noch ungeklärt), Sanierung Mindeltalweg, Abbau von Telefonmasten und „kleinere“ Anliegen, wobei laut Duscher bereits einige Anträge in Angriff genommen oder erledigt wurden. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde über den Antrag von drei Familien aus Winzer entschieden, die einen Neubau einer Freiflächensolaranlage planen. In einer umfangreichen Präsentation hatten die Interessenten am Ende letzten Jahres ihr Vorhaben dem Gemeinderat vorgestellt. Alle drei beteiligte Familien sind aus Winzer und auch die für das Projekt vorgesehenen Flächen sind im Besitz der Familien.

