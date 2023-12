Beim Glasfaserausbau in Aletshausen geht es voran

Rund 350 Haushalte sollen in Aletshausen mit Glasfaser versorgt werden. Finanziert wird der Ausbau zum größten Teil von dem Unternehmen Leonet selbst.

Spatenstich für den Glasfaserausbau in Aletshausen. Insgesamt wird ein 14 Kilometer langes Glasfasernetz entstehen, sodass nahezu alle Haushalte und Gewerbe in Aletshausen über zukunftssicheres Internet verfügen werden. Bei entsprechender Witterung sollten die Bauarbeiten im Sommer 2024 abgeschlossen sein. Bauprojektleiter Pirmin Niemeier sagt via Pressemitteilung: „Wir wollen rasch und mit möglichst wenig Belästigungen für die Bürgerinnen und Bürger bauen.“ Das Unternehmen Leonet baut gefördert wie eigenwirtschaftlich aus: 50 unterversorgte Haushalte erhalten Förderung vom Freistaat. Die übrigen fast 300 Haushalte im Hauptort Aletshausen baut das Unternehmen eigenwirtschaftlich aus. Es werden in dem Fall also keine öffentlichen Fördergelder für den Glasfaserausbau fließen.

In Aletshausen soll ein 14 Kilometer langes Glasfasernetz entstehen

Bürgermeister Georg Duscher: „Es freut mich sehr, dass durch das Engagement der Leonet unser Ort nun flächendeckend versorgt wird.“ Dazu haben seine Bürgerinnen und Bürger wesentlich beigetragen, denn nur aufgrund ihres Interesses und der vielen abgeschlossenen Verträge kann auch der eigenwirtschaftliche Ausbau angegangen werden. Die Kommunalbetreuerin Benigna Draschl informiert: „Unser Netz wird anderen Anbietern für ihre Dienste offenstehen. Open Access gehört auch beim privatwirtschaftlichen Ausbau zu unseren Prinzipien."

Die Gemeinde Aletshausen investiert selbst in den Glasfaserausbau

Für die 50 geförderten Haushalte nimmt Aletshausen neben den fünf anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach an dem Programm "Gigabitförderung für Gemeinden 2020-2025" des Bayerischen Finanzministeriums teil. Es geht hier vor allem um die Versorgung von sogenannten grauen Flecken, die nicht mehr als 100 Mbit/s im Download zur Verfügung haben. Die errechnete Wirtschaftlichkeitslücke finanziert der Freistaat im Fall von Aletshausen zu 75 Prozent, den Rest steuert die Gemeinde bei. Bürgermeister Duscher sieht die Investition als lohnend an: „Meinen Bürgerinnen und Bürgern ist mir das für eine zukunftssichere Internetversorgung wert.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch