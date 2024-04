Frühjahrskonzert des Musikvereins Aletshausen

Der Musikverein Aletshausen begeisterte mit einer facettenreichen Reise durch die Musik. Von Oper bis Polka war für jedermann etwas dabei.

Zum alljährlichen Frühjahrskonzert begrüßte der Musikverein Aletshausen zahlreiche Gäste im Sportheim Aletshausen. Ganz unter dem Motto „facettenreiche Musik“ nahm das von Helmut Liebhaber zusammengestellte Programm, die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise.

Das erste Stück „North and South“ eröffnete den Trip mit bekannten Melodien aus der Serie „Fackeln im Sturm“, die den Bürgerkrieg in den USA thematisiert. Darauf folgte die Pop-Overtüre „Jump and Joy“, in der die mitreißende und energiegeladene Rhythmik die Vorfreude und Aufregung vor der anstehenden Reise verkörpert wird. Weiter ging das Abenteuer mit der Komposition „Pompeji“, die vom Untergang der gleichnamigen italienischen Stadt handelt. Zuerst repräsentiert das Stück die lebhafte Stadt, in der die Menschen ihrem legeren Alltag nachgehen. Dies ändert sich mit dem plötzlichen Ausbruch des ortsnahen Vulkans „Vesuv“, dessen Lava in Richtung der Stadt fließt. Angst und Verzweiflung machen sich in der Bevölkerung breit. Schließlich zerstört der Ausbruch die gesamte Stadt und löscht einen großen Teil der Bevölkerung aus. Zum Schluss streut das Werk einen Funken Hoffnung auf weitergehendes Leben in der Zukunft. Von Italien aus ging es zu den Kelten. Keltische Riten und Bräuche wurden häufig mit Klängen der Querflöte ausgestaltet. Solche Melodien spiegelt das anspruchsvolle Solo „Celtic Flutes“, gespielt von Sarah Maisch und Stephanie Strobel, wider.

Drei Instrumente entführten beim Konzert in Aletshausen in einen Traum

Einen Reise-Stopp machte das Konzertprogramm bei der Oper mit der klangvollen Arie „Nessun Dorma“ aus „Turandot“. In der folgenden Pop-Ballade „My Dream“ entführten die Solisten Fabian Maisch am Flügelhorn, Marisa Grauer am Saxofon und Katharina Liebhaber an der Klarinette durch ihre einfühlsamen Melodien, jeden einzelnen Gast in einen Traum.

Nach einer Pause leitete der Marsch „Mit vollen Segeln“ nicht nur in den zweiten Teil des Konzerts ein, sondern auch in die Ehrungen für engagierte Musiker, die vom Bezirksdirigenten Patrick Scheel durchgeführt wurden. Geehrt wurden Hannah Fischer und Lukas Mussack für die bestandene D1-Prüfung, Florian Rampp für 15-jährige und Carolin Schuster sowie Fabian Maisch für jeweils 25-jährige Treue und Verdienste um die Blasmusik. Weiterhin erhielt Juliane Noll für ihre zehnjährige Tätigkeit als Marketenderin eine vereinsinterne Ehrenurkunde.

Weiter im Konzertprogramm folgte die flotte Polka „Eine frische Brise“, mit der es durch moderne Rhythmik, in die heimische Blasmusik ging. Traditionelle Klänge hielten „Meine Heimat bist nur du“ und die „Nostalgie-Polka“ bereit. Die emotionale Ballade „The Book of Love“ leitete allmählich das Ende des musikalischen Abenteuers ein. Sie bot dem Publikum die Möglichkeit, erlebte Eindrücke Revue passieren zu lassen. Ein schwungvolles und vertrautes Ende entstand durch das Medley „Nena!“. Die bekannten Songs „99 Luftballons“, „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“, „Leuchtturm“ und „Nur geträumt“ der deutschen Sängerin, gaben dem ein oder anderen Zuhörer einen Ohrwurm mit auf den Nachhauseweg. Insgesamt stimmte der musikalische und facettenreiche Konzertabend nicht nur die Konzertgäste auf die bevorstehenden Auftritte des Musikvereins Aletshausen ein, vielmehr weckte der gelungene Abend auch die Vorfreude der Musiker auf die kommende Saison. (AZ)