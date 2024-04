Autofahrerin missachtet auf Kreuzung Vorfahrt und verursacht Unfall

In Balzhausen stoßen an einer Kreuzung zwei Autos zusammen. Es entsteht nur Sachschaden.

Am Mittwoch hat sich in Balzhausen gegen 17.15 Uhr auf der Einmündung Krumbacher Straße/Ringeisenstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Zur Unfallzeit befuhr laut Polizeibericht eine 47-jährige Autofahrerin die Ringeisenstraße in Richtung Krumbacher Straße und wollte in diese einbiegen. Hierbei nahm sie einem 72-Jährigen, der mit seinem Auto von rechts auf der vorfahrtsberechtigten Krumbacher Straße kam, die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. (AZ)