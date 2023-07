Weniger Zuschuss: Balzhausen ist enttäuscht vom Freistaat Bayern

Plus Die Gemeinde erhält laut Bürgermeister vom Freistaat für den Kita-Neubau einen weit geringeren Zuschuss als ursprünglich zugesagt. Was sonst noch im Gemeinderat wichtig war.

Balzhausen ist extrem enttäuscht und hadert mit dem Freistaat Bayern. Der Grund: Für den Neubau des Kindergartens Maria Immaculata wurden ursprünglich rund 80 Prozent Förderungen der Neubausumme von fünf Millionen versprochen – derzeit sind wir bei 30 Prozent, lässt Bürgermeister Daniel Mayer wissen.

Die warmen Worte aus München, wie, es da heißt, “die Fördermittel sind eine tragende Säule unserer Kommunal- und familienfreundlichen Förderung für den Aus- und Neubau von Schulen und Kitas“ helfen Balzhausen derzeit wenig, Fakt ist, so Bürgermeister Mayer, bei einer Bausummer von fünf Millionen, ist doch der Unterschied zwischen einer Förderung von 80 zu 30 Prozent recht groß und muss im Endeffekt von der Kommune gestemmt werden.