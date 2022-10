Balzhausen: Pkw raucht bei Wartungsarbeiten

An einem qualmenden Fahrzeug in Balzhausen entsteht Totalschaden. Vor Ort im Einsatz war die Feuerwehr.

Am Samstagmittag kam es in einer Werkstatt in der Balzhauser Molkereistraße im Rahmen von Wartungsarbeiten an einem Pkw zu Hitze und Rauchentwicklung im Bereich des Partikelfilters. Der Eigentümer begann laut Bericht der Polizei bereits selbst mit der Brandbekämpfung, bevor die Feuerwehr Balzhausen die weiteren Maßnahmen übernahm. Am Pkw entstand, so die Polizei, ein Totalschaden von rund 4300 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)