Kommunale Wärmeplanung: Balzhausen verschiebt Antrag auf Förderprogramm

Die Gemeinde Balzhausen stellt den Antrag auf das Förderprogramm "kommunale Wärmeplanung" zurück. Warum der Nordeingang auf dem Friedhof geschlossen bleibt.

Spannung war in der letzten Sitzung im Jahr 2023 des Gemeinderates Balzhausen nochmals angesagt. Der Grund: Wie entscheidet sich der Gemeinderat für den Antrag von Gemeinderätin Michaela Leinweber zum Thema „4.1.11 Kommunale Wärmeplanung“?

Die Vorgeschichte: Bereits in der November Sitzung hatte die Gemeinderätin einen Antrag gestellt, dass das Förderprogramm "4.1.11 Kommunale Wärmeplanung“ noch im Jahr 2023 für die Gemeinde Balzhausen beantragt wird. Die Diskussionen führten nach einem erfolglosen Meinungsaustausch zu keinem Ergebnis. Bürgermeister Daniel Mayer sagte, dass er zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Antragstellung spreche und er die Möglichkeit ausnützen möchte, bei Bedarf, dies bis 2028 hinauszuziehen. Vor allem möchte Mayer den Bürgern die Freiheit lassen, selbst über ihre Heizung zu entscheiden.

Auch im gesamten Gemeinderat war man sich über das beantragte Projekt nicht sicher. Schließlich bat Frau Leinweber den Tagesordnungspunkt abzubrechen und neu in der Dezembersitzung auf die Tagesordnung zu setzen – was dann auch geschah. In der Zwischenzeit konnten sich die Mitglieder des Gemeinderates umfangreich über den Antrag informieren – was auch geschehen ist. Schließlich entschied sich der gesamte Gemeinderat - bis auf die Antragstellerin - für die Ablehnung der diesjährigen Antragstellung der Gemeinde Balzhausen.

Friedhof Balzhausen: Der Nordeingang bleibt geschlossen

Des Weiteren wurden die wenigen Anträge aus der Bürgerversammlung angesprochen, wobei der Fokus auf den Zugang zum Friedhof über die Nordtreppe lag, der im Winter aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. In der Bürgerversammlung wurde an dieser Stelle der Winterdienst kritisiert und um Öffnung gebeten. Schließlich entschied nun aber der Gemeinderat, dass dieser Nordeingang im Winter geschlossen bleibt.

Insgesamt berichtet Bürgermeister Mayer von einem „gut gelaufenen“ Jahr 2023. Er lobt die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und verweist weiter auf die Pflichtaufgaben, die jedes Jahr anstehen. Klar ist dem Gemeindeoberhaupt, dass „große Sprünge, vor allem auch finanziell" künftig nicht mehr möglich sein werden.

