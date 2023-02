Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte in Balzhausen

Weil ein Autofahrer beim Abbiegen einen Vorfahrtsberechtigten in Balzhausen übersieht, kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Am frühen Freitagmorgen war ein 45-jähriger Autofahrer auf der Memmenhauser Straße in Balzhausen unterwegs und wollte nach links in Richtung Kirchheim auf die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Thannhausen fahrenden vorfahrtsberechtigten Pkw und es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden an beiden Wagen die Airbags ausgelöst und beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 21.000 Euro. (AZ)