So feiert der Country & Westernclub Balzhausen seinen 30. Geburtstag

Einen Jubiläumsabend zugunsten der Kartei der Not veranstaltet der Verein zum Jubiläum. Der Verein pflegt seit 30 Jahren amerikanische Country-Kultur in Balzhausen.

Der Country- und Westernclub Paradise Fellows feiert am Freitag, 12. Mai, Beginn 20 Uhr, im Saal des Gasthofes Adler in Balzhausen bei freiem Eintritt, ohne Festreden, aber stimmungsvoll mit viel Countrymusik durch den Alleinunterhalter Thorsten Engel sein 30-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsabend. Das ließ Präsident Wolfgang Neu im Vorfeld wissen.

Der rührige Präsident, der seit 30 Jahren an der Spitze des Vereins steht, sagt etwas wehmütig, dass die Country Bewegung in den letzten Jahren, nicht nur in unserer Region, sondern auch in ganz Deutschland zu einer "Nische" geworden ist. Für Wolfgang Neu ist der Zweck des Vereins, die Pflege und selbstlose Förderung der amerikanischen Country- und Western-Musik. Damit verbunden ist auch die Pflege des Brauchtums aus der amerikanischen Pionierzeit sowie der Internationalität im Bereich Kultur und Völkerverständigung. Jedenfalls werde das Club-Leben ganz intensiv gelebt.

Die Countryband Truck Stop gab den Ausschlag zur Gründung des Vereins in Balzhausen

Die erfolgreichste deutsche Country Band aller Zeiten: Truck Stop, war, wie Neu sagt, der "Urknall" zur Gründung dieses Vereins. Wer kennt nicht Hits wie "Take it Easy, altes Haus" oder "Der wilde wilde Westen" oder "Ich möcht' so gern Dave Dudley hörn", um nur einige zu nennen. Vor allem die typische Instrumentierung dieser Richtung bestehend aus Western-Gitarre, Banjo, Mandoline, Kontrabass (Fiddle) und Mundharmonika hat es den Western- und Country-Freunden angetan.

Neu: "Diesen Sound, mit dem sie uns beim Live-Konzert während der Krumbacher Festwoche im Jahr 1987 und bei Konzerten in ganz Süddeutschland begeistert haben, haben nicht nur unsere Herzen erwärmt, sondern auch so nach und nach den allgemeinen Gedanken gedeihen lassen, einen eigenen Countryclub zu gründen." Allerdings seien die ersten Jahre nach der Gründung äußerst schwierig gewesen, erzählt der Präsident.

Ein "Saloon" in der Balzhauser Turnhalle ist der Clubraum der Paradise Fellows

Jedenfalls am 20. März 1993 war die Geburtsstunde des Vereins, als sich eine stattliche Zahl von "Männlein und Weiblein" in der alten TSV Turnhalle getroffen hat, mit dem Ziel den "Country- und Westernclub Paradise Fellows" aus der Taufe zu heben, mit dem Eintrag in das Vereinsregister als gemeinnütziger Verein. Wie Neu berichtet, seien die ersten fünf Jahre eine harte Zeit ohne feste Heimat gewesen. Ein Glücksfall, so Neu, war das Angebot der Gemeinde, dass wir einen Raum für uns in der neuen Turnhalle bekommen könnten: Mit einem Saloon – sprich Clubraum, den sie in über 1000 Stunden Eigenleistung, in der neuen Balzhauser Turnhalle sehenswert eingerichtet haben, sind nun alle Möglichkeiten für ein intaktes Vereinsleben gegeben.

Der Mitgliederstand wies zu Jahresbeginn 75 Mitglieder auf, die aus der ganzen Region kommen. Mehrmals im Monat treffen sich die Mitglieder im Saloon zum Darts-Training, Linedance und diversen Veranstaltungen. Nicht zu vergessen sind auch die Aktivitäten in der "Ponderosa" einem Außengelände in der Nähe des Balzhauser Sportzentrums. Die Wünsche des Präsidenten Wolfgang Neu im Jubiläumsjahr: Er würde sich freuen, wenn er mehr Mitstreiter für das Vereinsleben findet, die das Club-Leben dieses Vereins erfolgreich mitgestalten.