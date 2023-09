Die Planung für die Freiflächenfotovoltaik in Balzhausen wird konkreter

Plus Die Belange der Tierwelt werden durch eine Beschränkung der Bauzeit berücksichtigt. Thema waren außerdem die "Raser" in der Kellerbergstraße.

Eine umfangreiche Tagesordnung war in der ersten Gemeinderatsitzung nach der Sommerpause unter dem Vorsitz von Bürgermeister Daniel Mayer in Balzhausen abzuarbeiten. Das zentrale und umfassende Thema war die Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Sondergebiet Freiflächenfotovoltaikanlage Maieräcker/Diemenried nördlich der GZ 27“.

Vom Planungsbüro Kling Consult präsentierte Kathrin Müller ausführlich den aktuellen Stand des Projektes: Die Bauleitplanung dient der baurechtlichen Zulässigkeit einer Freiflächenfotovoltaikanlage auf einer ca. 10 Hektar großen Fläche im Südosten des Gemeindegebietes von Balzhausen, nördlich der Ortsverbindungsstraße Balzhausen und Aichen. Kathrin Müller informierte den Gemeinderat über die im Rahmen der Bauleitplanung eingegangenen Stellungnahmen der Behörden. Sie ließ wissen, dass von Seite der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen abgegeben worden sind. Anregungen gab es von Behörden. Dadurch ergeben sich, so Müller, Änderungen der Bauleitplanung.