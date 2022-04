Balzhausen

vor 17 Min.

Ein bisschen Fasching kurz vor Ostern in Balzhausen

Ein bisschen Fasching kurz vor Ostern bei der BSF-Tagung in Balzhausen: Als Gastgeber ließ der KC Ballustika die Garde zum Gardemarsch einmarschieren.

Plus Es durfte wieder geklatscht und mitgesungen werden beim Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband in Balzhausen. Gastgeber war der Karnevalsclub „Ballustika“.

Von Peter Wieser

„Jeder hat gewusst, was er machen muss“, hatte Christoph Spies, der Präsident des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbands (BSF) scherzend bemerkt. Wie hätte es auch anders sein können: Wenn die „Schwaben-Weiß-Blau-Hymne“ aus den Lautsprechern ertönt, dann wird mitgesungen und mitgeklatscht. Das war am Samstag der Fall – bei der 41. Jahreshaupttagung des BSF im Gasthof Adler in Balzhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen