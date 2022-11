Balzhausen

Gasthaus "Lenderstuben" will Außenanlage in Balzhausen umbauen

Das bisher unbefestigte Umfeld der Gaststätte "Lenderstuben" in Balzhausen soll im Zuge einer modernen Umgestaltung zu einer Wohlfühl-Oase für Kinder, Hotel-, Hochzeitsgäste und der Familie des Inhabers werden. Dazu sind ein neuer FNP und BBP notwendig.

Plus Flächennutzungs- und Bebauungsplan gingen in die Anhörung und wurden öffentlich ausgelegt. Was im Gemeinderat Balzhausen besprochen wurde.

Von Karl Kleiber

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Balzhausen ging es abendfüllend um die Änderungen des Flächennutzungsplans (FNP) und des Bebauungsplans (BBP) für den Bereich "Mischgebiet nördlich der Ringeisenstraße". Planer Gerhard Glogger erläuterte die Stellungnahmen für Änderungen. Diese kamen überwiegend vom Landratsamt (LRA) Günzburg.

