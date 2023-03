In Balzhausen führen nun zwei Lisas die Musiker an

Bei der Mitgliederversammlung des Musikvereins Balzhausen mit Neuwahlen ergab sich das neue Vorstandsduo. Wie der Verein die Corona-Zeit überstanden hat.

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des Musikvereins Balzhausen mit Neuwahlen des Vorstands richtete die Vorsitzende Lisa Wank zunächst das Wort an die Anwesenden. Sie bedankte sich in ihrer Ansprache für die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands und bei den Musikerinnen und Musikern, die nach der Corona-Pandemie alle zurück zur Blasmusik gefunden haben. In ihrem Bericht über die vergangenen Vereinsjahre ging sie unter anderem auf das sehr erfolgreiche Kellerbergfest im Jahr 2022 ein. Ein weiterer Höhepunkt im Terminkalender des Musikvereins war die Serenade im September 2021, welche auf dem Dorfplatz gestaltet wurde und bei den Zuhörenden auf große Begeisterung stieß. Lisa Wank betonte außerdem, dass es für den Fortbestand des Vereins wichtig sei, den Nachwuchs zu fördern und appellierte an die Anwesenden, ihre Kinder und Enkel zum Erlernen eines Instrumentes zu motivieren.

Im Juni gibt es einen Abend der Blasmusik in Balzhausen

Anschließend richtete Dirigent Maximilian Menz in seinem Bericht den Blick auf die Probenarbeit, erfolgreiche vergangene Feste und geplante Veranstaltungen in der kommenden Saison, wie etwa den Abend der Blasmusik am 17. Juni auf dem Dorfplatz in Balzhausen.

Nach den Berichten des Kassierers Manuel Heiß und der Kassenprüfung durch Elke Schneider übernahm Bürgermeister Daniel Mayer die Leitung der Neuwahlen. Er verlas den Wahlvorschlag, der von der Versammlung ohne Gegenstimmen angenommen wurde. Neben Lisa Wank wurde Lisa Stark zur Vorsitzenden des Musikvereins gewählt. Ebenso gewählt wurden Simone Hafner (Schriftführerin), Manuel Heiß (Kassierer), Vera Auer-Ruf, Michael Greiner, Martin Hafner, Horst Mayer und Maximilian Schauer (alle Beisitzer). Der bisherige Vorsitzende Stefan Gaßner und die Beisitzerin Madeline Gasteiger bleiben dem Verein unter anderem mit ihrem Einsatz bei Vereinsfesten treu. (AZ)

