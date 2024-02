"Mein Lokal, Dein Lokal": So lief der Gastgebertag für die Lenderstuben

Die Konkurrenz ist groß in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel Eins. Am Donnerstagabend waren die Lenderstuben dran. Wie viele Punkte es gab.

Da schaut der deutsche Starkoch Christian Henze nicht schlecht, als er in Balzhausen bei Dietmar Baur ankommt. "Der Ruf eilt ihm voraus", so Henzes Kommentar auf dem Weg zu den Lenderstuben. Mit einem Augenzwinkern fügt er an: "Ich glaub', er sieht sich schon so ein bisschen als der König von Balzhausen." Ob "der König" auch überzeugen kann? Fernsehkoch Henze aus dem Allgäu ist nicht ohne Grund nach Balzhausen gefahren.

Am Donnerstagabend waren die Lenderstuben in der Kabel Eins-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" zu sehen. Im Rahmen der Woche "Augsburg und Umgebung" treten fünf Gastro-Betriebe beziehungsweise deren Betreiber gegeneinander in einem kulinarischen Wettbewerb an. Wer gewinnen wird, steht am Freitagabend fest.

Baurs Lenderstuben sind nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine Eventlocation, die gerne für Hochzeiten (auch außerhalb des Landkreises Günzburg) gebucht wird. Auch das stellt der Fernsehkoch bei einem Besuch fest. In der 80-Quadratmeter-Küche wird dann in den ersten Minuten der Episode zusammen mit Küchenchef Andreas Weber gekocht: Es gibt kross gebratenen Zander auf Kartoffelstampf mit Bohnencreme, dazu eine Speck-Schaum-Soße, die à la minute aufgeschäumt wird. "Speck und Fisch - eine hoch glückliche Komposition", stellt Henze fest. Beim Probieren ist ihm nur der Fisch ein klein wenig zu trocken. Für den Wettbewerb empfiehlt er, den Zander etwas früher von der Hitze zu nehmen.

Lenderstuben Balzhausen haben starke Konkurrenz bei "Mein Lokal, Dein Lokal"

An diesem Abend sind vier Konkurrentinnen und Konkurrenten Baurs Gäste: Unter anderem der Sternekoch Simon Lang vom Sartory aus Augsburg, die Steakmanufaktur in Augsburg vertreten durch Marco Zamborlin, Sebastian Kahl vom Wirtshaus Strasser in Gersthofen und Veronika Asam-Zigahl vom Bauernmarkt Dasing. Drei der vier sind vor Baur dran gewesen, es hagelte Punkte. Von 40 möglichen gab es 34, 35 und einmal sogar 38 Punkte. Ob der Balzhauser das noch toppen kann?

Am alles entscheidenden Abend geht es gut los: Die Vorspeise kommt super an. Es gibt dreimal neun und einmal acht Punkte von zehn als Tendenz der Gäste. Vor allem der auf dem Holzkohlegrill zubereitete Oktopus begeistert. Auch das Kalbstatar mit confiertem Ei schmeckt. Zum Hauptgang wird einmal der Zander serviert, den Küchenchef "Andy" bereits mit Henze zubereitet hatte. Das Zweierlei vom Reh (Rücken und Ragout) kann bei Sternekoch Lang aus Augsburg punkten. "Die beste Lachsforelle, die ich je gegessen habe", kommentiert Marco Zamborlin sein gewähltes Gericht. Lediglich Veronika Asam-Zigahl findet bei ihrer Speise einen Kritikpunkt: Sie hätte sich gewünscht, dass das Gemüse, vor allem die Zwiebel, länger gebraten worden wäre. Die einzige Kritik vom Strasser-Wirt an Baur und seinen Koch: "Ihr habt's vergessen, mir das Rezept von der Soße mitzubringen." Es folgt zufriedenes Grinsen vom Lenderstuben-Chef.

Sebastian Kahl (Wirtshaus Strasser) testet in der Küche der Lenderstuben, was Koch David Dreier für ihn zubereitet. Foto: Silvia Baur

Bei der Nachspeise darf dann wie schon in der Vorspeise einer der beiden jungen Köche der Lenderstuben ran, die beide mit ihren Kochkünsten die Jury begeistern. Lediglich die Topfennockerl sind etwas zu fest geraten. Henze, der die Sendung kommentiert, meint: "Das ist wirklich schwierig. Wenn die nur einen Hauch zu viel Grieß drin haben, sind sie nicht mehr locker."

Wer gewinnt in der Augsburger Runde bei "Mein Lokal, Dein Lokal"?

Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis finden die vier Mitgastronomen gut: Rund 240 Euro zahlen sie für drei Gänge mit Getränkebegleitung. "Es lohnt sich, hier rauszufahren", so das Fazit vom Steakmanufaktur-Betreiber vor der Punktevergabe. Dann wird es spannend. Gleich dreimal neun Punkte hagelt es, unter anderem vom Sternekoch aus Augsburg, einmal gibt es sogar zehn Punkte. Als Dietmar Baur und sein Team die Punktetäfelchen umdrehen, ist ihnen die Freude anzumerken. "Geil!", freut sich der Lenderstuben-Chef. 37 Punkte bedeuten vorerst Platz zwei in der Runde. Am Freitag kocht schließlich noch der Sternekoch. Ob er die vollen 40 Punkte holt? Das gibt es ab 17.55 Uhr auf Kabel Eins zu sehen.