Viele Freiwillige helfen dem Musikverein Balzhausen fürs Kellerbergfest

Nach einem Orkan war das Festgelände in Balzhausen verwüstet. Doch mit vereinten Kräften vieler Freiwilliger konnte das Kellerbergfest doch stattfinden.

Nach den heftigen Unwettern mit Orkanböen in der Nacht vom 11. Juli auf den 12. Juli sah es für das anstehende Kellerbergfest in Balzhausen ziemlich düster aus. Der Grund: Durch den Sturm wurden auf dem Gelände, das seit vielen Jahrzehnten für die Ausrichtung des traditionellen Festes genutzt wird, zahlreiche Bäume entwurzelt und umgeknickt. Deshalb schien es zunächst fraglich, ob der Musikverein das Fest wie geplant über vier Tage bis zum Sonntag ausrichten könnte.

Sturmschäden hatten das Gelände des Kellerbergfests in Balzhausen verwüstet und das Stattfinden des Fests gefährdet. Foto: Musikverein Balzhausen

Dass der Verein Hilfe braucht, hatte sich im Dorf schnell herumgesprochen und so erschienen am Mittwochabend zahlreiche Helfer, um den Kellerberg festtauglich zu machen. Diesen vielen freiwilligen fleißigen Händen ist es zu verdanken, dass das Fest wie geplant stattfinden konnte.

Vielfalt auf dem Kellerbergfest in Balzhausen von der Rockparty bis zum Bieranstich

Am Donnerstag startete das Kellerbergfest mit einer Rockparty und der Liveband „BlackType“. Viele Besucher genossen einen schönen Abend unter freiem Himmel. Weiter ging es am Freitag mit „DJ Nailik“. Er versetzte die Bergbesucher in grandiose Feierlaune. Am Samstag stand alles unter dem Motto „o´zapft is“. Bürgermeister Daniel Mayer führte gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden des Musikvereins, Lisa Stark und Lisa Wank, sowie dem Repräsentanten der König Ludwig Brauerei, Manfred Göttner, den traditionellen Bieranstich durch. Der Musikverein Langenneufnach umrahmte den Abend musikalisch. Am Sonntag musste die heilige Messe aufgrund eines Regenschauers in der Kirche stattfinden; glücklicherweise erstrahlte die Sonne kurz später wieder über dem Berg.

Zu guter Letzt konnte das Festpublikum fast wie gewohnt am Kellerbergfest teilnehmen, nachdem die Strumschäden von Freiwilligen mit beseitigt worden waren. Foto: Musikverein Balzhausen

Anschließend strömten viele Besucher aus dem ganzen Dorf auf den Kellerberg und genossen schöne und gesellige Stunden. Den Frühschoppen spielte die Musikvereinigung Gaismarkt – Niederraunau – Winzer. Am Familiennachmittag zeigten die beiden Orchester der Jugendkapelle Mindel-Zusam ihr Können. Es gab außerdem Kinderschminken, eine Instrumentenvorstellung, die traditionelle Nagelbude und Dosenwerfen, Kaffee und Kuchen, sowie Süßigkeiten und leckeres Eis.

Aufgrund der Sturmschäden mussten die Seilbahn und die Hüpfburg gesperrt bleiben. Die Kinder dürfen sich aber im nächsten Jahr wieder auf alle Attraktionen freuen, versichern die Verantwortlichen.

Die gute Stimmung, der Einsatz und der Zusammenhalt eines ganzen Dorfes machten das diesjährige Kellerbergfest zu einem ganz besonderen Fest, sagen sie. Die Vorstandschaft des Vereins ist den freiwilligen Helfern sehr dankbar für ihr tatkräftiges Anpacken. (AZ)