Zwei Verletzte bei Motorradunfall in Balzhausen

Verletzt worden sind ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einem Verkehrsunfall in Balzhausen. Was die Polizei dazu berichtet.

Am Montagnachmittag ist es gegen 16 Uhr auf der St.-Leonhard-Straße am südlichen Ortsausgang von Balzhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von knapp 8000 Euro gekommen. Das berichtet die Polizei. Zur Unfallzeit wollte ein 30-Jähriger mit seinem Klein-Lkw von einer Nebenstraße kommend, die St.-Leonhard-Straße in Richtung einer Firmeneinfahrt überqueren. Hierbei nahm er einem von rechts auf der vorfahrtsberechtigten St.-Leonhard-Straße fahrenden 43-Jährigen mit seinem Motorrad die Vorfahrt, so die Polizei. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen, fuhr in die rechte hintere Seite des Klein-Lkw und kam dabei mit seiner Sozia zu Sturz. Der 43-Jährige und seine 42-jährige Sozia brachte der Rettungsdienst leicht verletzt zur Behandlung in eine Klinik. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (AZ)