Auto fängt während der Fahrt in Breitenthal Feuer

Komplett ausgebrannt ist ein Auto am Samstagabend in Breitenthal. Die Feuerwehr löschte das Feuer zwar, doch der Wagen war nicht zu retten.

Hoher Schaden ist bei einem Fahrzeugbrand in Breitenthal entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin am frühen Samstagabend auf der Neuen Straße in Breitenthal unterwegs, als es während der Fahrt aus dem Motorraum zu qualmen und schließlich zu brennen begann. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug noch zum Stehen und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Pkw wurde durch den Brand komplett zerstört und von der Feuerwehr abgelöscht. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen, so die Polizei. (AZ)