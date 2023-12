Bei einem Auffahrunfall in Breitenthal werden zwei Personen verletzt

Nach einem Unfall in Breitenthal werden zwei Personen leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Donnerstagmorgen sind laut Polizeibericht zwei Pkw auf der Staatsstraße 2018 von Breitenthal in Richtung Nattenhausen gefahren. Aufgrund eines davor fahrenden Linksabbiegers bremste das vorausfahrende Fahrzeug ab, was der dahinter fahrende Pkw-Lenker zu spät erkannte und auffuhr. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher und ein Mitfahrer im anderen Pkw leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand ein Schaden von 10.500 Euro. (AZ)