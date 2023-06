Busfahrer drängt Fahrradfahrer in Breitenthal von der Straße ab

Ein gefährliches Überholmanöver leistet sich ein Busfahrer in Breitenthal. Ein Fahrradfahrer stürzt, ein Autofahrer verhindert gerade noch einen Frontalzusammenstoß.

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr, hat sich auf der Neuen Straße in Breitenthal ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 20-jähriger Radfahrer zur Unfallzeit die Ingstetter Straße in Breitenthal, in Richtung der Neuen Straße. An der dortigen Einmündung ordnete er sich mittig ein, weil er nach links in die Neue Straße abbiegen wollte. Von hinten fuhr ein weißer Bus heran, dessen Fahrer hupte, weil dieser vermutlich wollte, dass der Radfahrer sich weiter rechts einordnet. Der 20-Jährige setzte seine Fahrt fort und bog nach links ab. Der weiße Bus tat dasselbe und überholte hierbei den Fahrradfahrer links, ohne den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten.

Autofahrer reagiert geistesgegenwärtig und verhindert Frontalzusammenstoß: Polizei sucht Zeugen

Der 20-Jährige musste immer weiter nach rechts ausweichen, blieb im weiteren Verlauf mit dem Pedal am rechtsseitig verlaufenden Gehweg hängen und kam zu Sturz. Während des Überholvorganges des Busses musste ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 20-Jährige notierte sich das Kennzeichen des Busses, welches aber so nicht ausgegeben ist. Eventuell handelt es sich hier um einen Zahlendreher, weitere Ermittlungen sind erforderlich. Die Polizei in Krumbach sucht nun Zeugen zu diesem Verkehrsunfall, welche sich unter der Telefonnummer 08282 905111 melden sollen. (AZ)