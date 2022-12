Die Planung für das neue Breitenthaler Feuerwehrhaus geht voran

Ein gemeinsames Feuerwehrhaus für Breitenthal und Nattenhausen ist geplant. Doch nicht alle Nattenhauser befürworten den Zusammenschluss der Wehren.

Bereits im September dieses Jahres stellte die Architektin Kirsten Shrestha vom beauftragten Ingenieurbüro Schuster Engineering aus Neuburg einen Vorentwurf des neuen Gerätehauses für Breitenthals Freiwillige Feuerwehr vor. Breitenthal benötigt dringend ein neues Feuerwehrhaus, da das jetzige nicht mehr zeitgemäß ist.

Die Gemeinde Breitenthal fragte bei der Feuerwehr Nattenhausen (diese hat ein eigenes Feuerwehrhaus) an, ob es nicht sinnvoll wäre, ein gemeinsames Gebäude zu errichten und eventuell beide Feuerwehren in diesem neuen Feuerwehrhaus zusammenzulegen. Für die Gemeinde Breitenthal war es wichtig zu wissen, ob das neue Gerätehaus mit beiden Feuerwehren geplant werden soll oder nur für Breitenthal. Breitenthal zählt derzeit 55 aktive Mitglieder und Nattenhausen 42 aktive Mitglieder.

Bei der Feuerwehr in Nattenhausen gab es eine Abstimmung

Deshalb hat eine geheime Abstimmung unter den aktiven Feuerwehrleuten in Nattenhausen stattgefunden mit dem Ergebnis, dass ein gemeinsames Feuerwehrhaus geplant werden soll, ohne zum jetzigen Zeitpunkt festzulegen, wann ein Umzug in das neue Feuerwehrhaus erfolgt. Die Zusammenlegung der beiden Wehren fand nicht bei allen Kameraden Zustimmung, so möchte die Nattenhauer Feuerwehr eigenständig bleiben. „Trotz Neubau können die Nattenhauser auch in ihrem Feuerwehrhaus bleiben“, merkte eine Gemeinderätin an, um ein etwaiges Missverständnis auszuräumen, dass ein sofortiger Umzug ins neue Feuerwehrgerätehaus zwingend notwendig sei.

Die Kostenschätzung für den Neubau belief sich zuletzt auf 1,46 Millionen Euro. Diese Zahl lag allerdings einer Kostenberechnung von 2019 zugrunde. Da die Mehrzahl bei der Abstimmung für den Neubau stimmte, soll die Planung fortgeführt werden.

Standort beim Bauhof wird begrüßt

Den Standort beim neuen Bauhof befanden die Gemeinderatsmitglieder für gut. Kontrovers diskutiert wurde noch die Zahl der Stellplätze für die Feuerwehrfahrzeuge. Die Mehrheit der Gemeinderäte sprach sich bei einer Abstimmung für drei Stellplätze aus. Mit diesen weiteren konkreten Angaben und Beschlüssen kann nun in die Entwurfsplanung gegangen werden und somit auch eine aktuelle Kostenrechnung erfolgen.