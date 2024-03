Diese Projekte sind für die Gemeinde Breitenthal wichtig

Plus Der Gemeinderat segnet den Haushalt einstimmig ab. Heuer sind zwei neue Posten im Vermögenshaushalt hinzugekommen: Geld fließt ins Feuerwehrhaus und Vereinsheim.

Der diesjährigen Haushaltssitzung schien der Breitenthaler Gemeinderat durchaus mit Wohlwollen entgegenzusehen. Immerhin versprach der Vorbericht von Kämmerin Barbara Fetschele eine solide Grundlage: Die Gemeinde ist schuldenfrei und kann auf ein Gesamtvolumen von knapp sechs Millionen Euro zurückgreifen. Trotz mehrerer größerer Projekte könnte Breitenthal die anstehenden Investitionen ohne eine Kreditaufnahme schultern, prognostizierte Fetschele mit Vorbehalt. Der weitere Ausbau der Geh- und Radwege rund um den Oberrieder Weiher hat bereits begonnen.

Teuerster Posten im Haushalt ist der Breitbandausbau. Für den Glasfaseranschluss werden aus dem Vermögenshaushalt (er gibt Aufschluss über die Investitionen) rund 1,2 Millionen Euro entnommen. Diese offene Rechnung muss die Gemeinde jedoch nicht allein tragen. Breitenthal erhält in diesem Jahr noch den Restzuschuss. Übrig bleibt ein kleiner Anteil, den die Kommune selbst übernehmen muss. Derzeit werden die letzten Haushalte angeschlossen. Doch erst wenn das Netz überall reibungslos läuft, werden die Straßen fertig asphaltiert.