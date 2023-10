Gemeinsam geht vieles beim Pfarrfamilienabend in Breitenthal

Die Mitgliedsgemeinden der Pfarreiengemeinschaft haben zusammen einen kurzweiligen Abend organisiert. Eine Spielshow war der Höhepunkt.

"Wir müssen in Zukunft viel mehr gemeinsam machen!" Diesem Appell von Josef Merk sind die Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal mit ihrem Pfarrfamilienabend dieses Jahr ein Stück näher gekommen. Der Vorsitzende des Pastoralrats hatte zu Beginn der kurzweiligen Veranstaltung in der voll besetzten Breitenthaler Turnhalle deutlich gemacht, dass die Mitglieder der Pfarreien Bleichen, Breitenthal, Deisenhausen, Nattenhausen und Wiesenbach in vielen Bereichen enger zusammenarbeiten müssen, um das kirchliche Leben in den Dörfern aufrechtzuerhalten.

Musikgenuss lieferten Alexander Schiefele am Piano und Kaplan Victor Mordi mit seinem Gesang. Foto: Lilli Laure

Dass diese Zusammenarbeit auch wunderbar klingen kann, stellte der Projektchor unter der Leitung von Fritz Bürzle unter Beweis. Die Sängerinnen und Sänger aus allen Pfarreien klangen, als ob sie schon seit Jahren zusammen singen würden, dabei hatte der Chor nur zwei gemeinsame Proben vor dem begeisternden Auftritt. Große Begeisterung ernteten auch Alexander Schiefele und Kaplan Victor Mordi mit ihren berührenden Gesangs- und Klavierbeiträgen.

Beim Pfarrfamilienabend in Breitenthal gibt es viel zu Lachen

Viel zu Lachen gab es an diesem Abend ebenfalls. Die Pfarreien hatten Beiträge vorbereitet, wie das Ratespiel "Buchstabensalat", bei dem das Team von Pfarrer Klaus Bucher hauchdünn siegte oder den Klassiker beim Pfarrfamilienabend "Dalli Klick". Ein Sketch brachte die Feinheiten der schwäbischen Sprache mit afrikanischen Wörten aus Kaplan Mordis Heimat Nigeria in Einklang.

Höhepunkt des bunten Abends: Die Spielshow "Herzblatt", bei der unter großem Gelächter eine neue "Hausperle" für Dekan Bucher gesucht und gefunden wurde. Wie beide den gemeinsam gewonnenen Ausflug mit dem Fahrradtandem zur Bruder-Klaus-Kapelle erlebt haben, können sie beim nächsten Pfarrfamilienabend erzählen. Der aus allen Pfarrgemeinden gut besuchte Abend hat gezeigt: Gemeinsam geht vieles - und Spaß macht die Zusammenarbeit auch noch. (AZ)