Breitenthal

18:00 Uhr

Oberrieder Weiher: Günzbrücke ist bis Ende Juni gesperrt

Plus Die Günzbrücke nördlich des Oberrieder Weihers ist bis Ende Juni gesperrt. Warum die Sanierung notwendig ist und was sie für Badegäste bedeutet.

Von Oliver Wolff

Der Oberrieder Weiher bei Breitenthal ist eines der beliebtesten Naherholungsgebiete in unserer Region. Wer mit dem Auto von Norden kommend über die Staatsstraße 2018 wie gewohnt zum Badesee fahren will, wird derzeit umgeleitet. Man muss erst durch Breitenthal und Oberried fahren und danach über die Schafweide zum Naherholungsgebiet. Grund dafür ist die Sanierung der in die Jahre gekommenen Günzbrücke. Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, warum die Arbeiten jetzt notwendig sind.

55 Jahre alte Günzbrücke muss saniert werden

Die Brücke wurde im Jahr 1968 errichtet, ist also 55 Jahre alt. "Wir müssen unsere Brücken alle fünf Jahre überprüfen", sagt Gabriele Wohlhöfler. Die letzte Überprüfung habe ergeben, dass die Günzbrücke momentan in einem schlechten Zustand ist und nur mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde befahren werden darf. Es sei schnell klar gewesen, dass eine Sanierung mittelfristig unausweichlich ist. "Die Kappen sind kaputt, der Belag ist undicht, es gibt Korrosionsschäden und auch das Brückengeländer links und rechts entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, es ist zu niedrig."

