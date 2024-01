Sturm beschäftigte die Feuerwehr Breitenthal im vergangenen Jahr

Bei der Jahreshauptversammlung bei der Feuerwehr Breitenthal wurde zurückgeblickt und Bilanz gezogen. Langjährige Kameraden wurden geehrt.

Bei der Jahreshauptversammlung der FeuerwehrBreitental berichtete 1. Vorstand Andreas Burghard über die vergangenen Vereinstätigkeiten, darunter die alljährlich stattfindende Winterwanderung, das trotz starkem Schneefalls ausgerichtete Scheibenfeuer und das sehr gut besuchte Christbaumaufstellen am Kirchplatz in Breitenthal.

Kommandant Sauter dankte allen Aktiven für deren Einsatzbereitschaft und erwähnte die Gründung einer Whatsapp-Gruppe für die aus dem aktiven Dienst geschiedenen Feuerwehrkameraden, damit diese dort leichter über Termine und Einsätze informiert werden können.

In seinem Bericht nannte er sieben Einsätze für die Breitenthaler Feuerwehr im vergangenen Jahr. Darunter zwei Pkw-Brände, ein ABC-Alarm aufgrund eines unbestimmten Geruchs in einem Haus. Hierfür war eine durchgebrannte Platine in einer Luftwärmepumpe ursächlich. Um den Grund zu finden, musste diese komplett zerlegt werden. Als wachsamer Begleiter schlug der Hund der Hausbesitzer Alarm und konnte so Schlimmeres verhindern. Zudem gab es für die Wehr vier Einsätze zur technischen Hilfeleistung, davon der starke Sturm, bei dem die Kameraden trotz Stromausfalls, über die Handyalarmierung aktiviert werden konnten. Über fünf Stunden räumten sie in der Nacht diverse Bäume von den Straßen und sicherten einen umgestürzten Strommast ab.

Des Weiteren nannte Kommandant Sauter die zwei Feuerwehrkameraden Tobias Dietrich und Manfred Rotter, welche erfolgreich den Gruppenführerlehrgang abgeschlossen haben. Zum Abschluss seines Berichts thematisierte er den Austausch des alten Blaulichts auf LED, sowie den Erhalt einer neuen Pumpe. Die alte Pumpe wurde nach 30 Jahren außer Dienst gestellt.

Nach dem Grußwort der 1. Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler, wurde der aktuelle Stand des Neubaus des gemeinsamen Feuerwehrhauses zusammen mit der FFW Nattenhausen erläutert. Es wurde die durchgeführte Baugrunduntersuchung erwähnt, welche nicht ganz das erhoffte Ergebnis lieferte. Dennoch gehe die Planung voran und der Auftrag der Planung des Gebäudes wurde an ein Architekturbüro übergeben. Zudem ist aktuell der Bebauungsplan in Bearbeitung. Durch Bürgermeisterin Wohlhöfler wurde abschließend die Umstellung der Sirene von Analog auf Digital erwähnt, welche in diesem Jahr stattfinden soll.

Jugendwart Dietrich berichtete über acht auszubildende Jugendliche und ein auszubildendes Kind. Er blickte auf 15 Übungen, das Sommergrillfest und eine Weihnachtsfeier zurück. Als Highlight nannte er eine Einsatzübung zusammen mit der Jugendfeuerwehr aus Nattenhausen. In dieser wurde ein Pkw-Brand samt Rettung einer Puppe aus dem Fahrzeug, der komplette Aufbau und die Funkabwicklung trainiert.

Kreisbrandrat Stefan Müller begann seinen Bericht, indem er den anwesenden Kameraden seine Zuversicht für das geplante Feuerwehrhaus kund tat und betonte, dass die aktiven Wehren von Breitenthal und Nattenhausen zusammengehörten. Kreisbrandrat Müller stellte zudem ein Damenprogramm vor, um mehr Frauen für die Feuerwehr zu begeistern. Er nannte einen Selbstverteidigungskurs, Exkursionen unter anderem zu einer Bundeswehrfeuerwehr und die Teilnahme an einem Seminar mit dem Thema Aufzugrettung.

Wilhelm Schäfer (Mitte) schied nach seinem langjährigen Dienst aus der aktiven Wehr aus und wurde aufgrund seines Engagements und unter anderem seiner langjährigen Tätigkeit als Schriftführer zum Ehrenmitglied ernannt. Foto: Feuerwehr Breitenthal

Zum Abschluss wurden die drei Kameraden Robert Zeller, Thomas Harder und Hermann Jehle für Ihre 40-jährige aktive Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Breitenthal geehrt. Ein besonderer Dank galt zudem Wilhelm Schäfer, der nach seinem langjährigen Dienst aus der aktiven Wehr ausschied und aufgrund seines Engagements und unter anderem seiner langjährigen Tätigkeit als Schriftführer zum Ehrenmitglied ernannt wurde. (AZ)