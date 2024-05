Deisenhausen

vor 32 Min.

Ergebnisse einer Motorradkontrolle auf Rastplatz an der B16

Die Krumbacher Polizei überprüfte am Freitag in Deisenhausen zusammen mit der Motorradkontrollgruppe 230 Fahrzeuge in Deisenhausen. Welche Ergebnisse herauskamen.

Am Freitagnachmittag hat die Polizeiinspektion Krumbach gemeinsam mit der Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Kempten auf einem Rastplatz an der B 16 in Deisenhausen eine umfassende Verkehrskontrolle abgehalten. Innerhalb von vier Stunden wurden laut Polizeibericht rund 30 Motorräder und etwa 200 Pkws kontrolliert. Die Bilanz der Aktion war laut Polizei überwiegend positiv: Die meisten Verkehrsteilnehmer hatten keine oder nur geringe Beanstandungen. Lediglich bei einem Motorrad und einem Pkw wurde die Betriebserlaubnis aufgrund nicht genehmigter Umbauten erloschen. (AZ)

